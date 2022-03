Putin și-ar fi adăpostit familia într-un buncăr antinuclear de lux din Munții Altai

16:00

O petitie lansata marti in Rusia impotriva razboiului din Ucraina a strans peste un milion de semnaturi, iar mai multe organizatii profesionale au creat petitii similare. O petitie in limba ... Post-ul O petitie online lansata in Rusia impotriva razboiului din Ucraina a strans peste un milion de semnaturi in cateva ore apare prima dată în Unica.md.