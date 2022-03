Preţul gazelor naturale în luna martie ar putea fi mai mic, dar nu și pentru consumatorii finali

16:30

În acest an sărbătoarea mărţişorului a fost umbrită de războiul din Ucraina. Conducerea statului a adresat mesaje speciale de pace şi unitate cu ocazia venirii primăverii. Preşedintele Maia Sandu i-a felicitat pe cetăţeni şi i-a îndemnat să rămână solidari în această perioadă complicată pentru omenire. „În acest an, mărţişorul este şi mai simbolic, evenimentele din […]