Carburanții se scumpesc: Prețurile plafon stabilite de ANRE

05:20

„Inițial ne-au spus că stăm doar la graniță, apoi ne-am trezit în război! Nu am avut de ales”. Este răspunsul unui militar rus oferit forțelor de securitate ucrainene care l-au capturat. Iată mărturiile prizonierilor. Discuție telefonică a unui prizonier rus cu mama sa: – Alo, mami! Salut!– Salut!– Salut, mamă! Sunt eu. M-ai recunoscut?– Da. Unde ești?– Sunt pe […] Articolul VIDEO // Mărturii ale unor militari ruși luați prizonieri: Ne-au spus că mergem ca pacifiști, dar am început războiul, am fost agresori apare prima dată în SafeNews.