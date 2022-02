Fost ambasador al UE la Chișinău, mesaj pentru cetățenii R. Moldova: „Sunteți un exemplu pentru toată lumea”

16:50

Nava comercială Spiritul Mileniului, aflată sub pavilionul Republicii Moldova, a fost lovită de un obuz în apele neutre din Marea Neagră. „La data de 25 februarie 2022, nava MILLENIAL SPIRIT IMO Nr. 7392610 (nava de tip Chemical Tanker) sub pavilionul Republicii Moldova fiind în apele neutre din Marea Neagră a fost lovit de un obuz. În acest moment nu se cunoaște sursa lansării obuzului”, a informat Agenția Navală a Republicii Moldova. Potrivit sursei citate, la bordul navei a izbucnit un incendiu, echipamentele și bărcile de salvare au fost distruse, echipajul navei a părăsit nava echipați doar cu veste de salvare. Echipajul navei sunt cetățeni ai Federației Ruse, iar operatorul navei este persoană juridică din Ucraina. Ulterior, Agenția Navală a Republicii Moldova a anunțat că au fost desfășurate operațiuni de salvare de către autoritățile din Ucraina. Astfel, membrii echipajului au fost salvați, doi dintre aceștia fiind în stare gravă. Precizăm că incidentul a fost inițial anunțat de Șeful Forțelor Armate Ucrainene, care transmis că o navă aflată sub pavilionul Republicii Moldova a fost lovită de o rachetă a marinei ruse în Marea Neagră. Articolul O navă sub pavilion Republica Moldova, lovită de un obuz în Marea Neagră apare prima dată în InfoPrut.