Banca Centrală Rusă anunță cu privire la activitatea serviciilor de plată în Rusia

Apple pay, Google Pay, Samsung Pay funcționează pentru cardurile de plată a tuturor băncilor, cu excepția celor care au intrat sub sancțiuni (VTB, Sovcombank, Promsvyazbank, Novikombank, Otkritie). Plățile prin aceste servicii pentru cardurile de plată emise de alte bănci (Sberbank, Alfa, Tinkoff etc.) pot eșua dacă POS terminalul (dispozitiv de plată) sau magazinul #online este …The post Banca Centrală Rusă anunță cu privire la activitatea serviciilor de plată în Rusia first appeared on EDUFIN.MD.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Edufin.md