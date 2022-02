Peste 40 de centre de plasament pentru refugiați au fost organizate ad-hoc în ultimele 4 zile [...]

10:20

Devino voluntar/voluntară Timp de o zi, peste 1700 de persoane s-au înregistrat pentru a fi voluntari și voluntare, lucru pentru care Vă mulțumim! Unele persoane au fost deja contactate pentru a merge fie la frontieră, fie în alte puncte în care pot oferi asistență. ️Dacă nu ați fost contactat/ă până acum, urmează asta să se întâmple în următoarele zile. Avem nevoie în continuare de ajutorul Dvs, iar pentru aceasta trebuie să completați formularul: https://bit.ly/moldovaforpeace. Acolo sunt diferite opțiuni pe care le puteți alege: transport, cazare, servicii, bunuri etc. ️Am colectat deja peste 10 000 de euro. Vă mulțumim pentru susținere! Puteți face donații de bani în cadrul campaniei de colectare de fonduri Moldova for Peace // Solidarity for Ukraine de pe chuffed: https://bit.ly/3srrZgw *** [Ru] На данным момент нам поступило внушительное количество заявок от волонтеров и волонтерок - более 1700. С некоторыми из вас уже связались, чтобы они выехали помогать на границу, либо в другие места, где могут быть полезны. На данный момент существенная часть наших усилий направлена в том числе на организацию процесса работы. ️Если с вами еще не связались, это скорее всего произойдет в ближайшие несколько дней. Если вы хотите помочь, заполните форму: https://bit.ly/moldovaforpeace где вы сможете выбрать из различных доступных вариантов помощи: транспорт, проживание, услуги, товары и т. д. Мы уже собрали 10 000 евро. Спасибо за поддержку! Вы можете сделать денежное пожертвование в рамках краудфандинговой кампанию «Moldova for Peace // Solidarity for Ukraine» на платформе chuffed: https://bit.ly/3srrZgw