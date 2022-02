SUA nu a detectat nicio modificare ‘concretă’ în postura nucleară a Rusiei

16:50

Deputatul socialist Vasile Bolea a criticat băncile din Republica Moldova, care „încearcă să câștige pe nevoile oamenilor”. Reacția vine după ce, astăzi, băncile au afișat un curs de doar 15 bani pentru hrivna ucraineană, iar euro și dolarul au crescut considerabil. „Azi toată ziua sunt în raionul Ștefan Vodă. La Palanca se lucrează intensiv. Automobilele [...] The post Vasile Bolea critică băncile, care „încearcă să câștige pe nevoile oamenilor” appeared first on politics.md.