Trei bărbați au fost uciși de virus

12:00

Am în vedere întreaga lume, care conform dicționarului explicativ cuprinde întreg universul, cosmosul, omenirea, întreagă lume, c-o vietate, viață, existență, a veni pe lume – a se naște lumină, a ieșit la lume, a ajunge la lumină, la luminiș (conform dicționarului explicativ). Am în vedere întreagă familie în care m-am născut și întregii națiuni componentă […] Post-ul Neuitații mei de-o veșnicie apare prima dată în Observatorul de Nord.