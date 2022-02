Cursul valutar oficial la 28.02.2022

11:40

În Republica Moldova a fost instituit nivelul moderat (cod galben) de alertă teroristă, în contextul situației de securitate regională. Anunțul este făcut de către Serviciul de Informații și Securitate, transmite IPN. Vor fi amplificate măsurile de control și va fi asigurată ordinea publică la punctele de trecere a frontierei de...