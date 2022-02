Maia Sandu, discuții cu mai mulți oficiali europeni despre evoluțiile recente de securitate din R. Moldova și din regiune

17:40

Când comandantul ne-a aliniat într-o linie dreaptă în fața tancurilor noastre și ne-a spus că suntem în Ucraina am rămas paf. În Ucraina? Cum și de ce? Ca să luptăm contra ucrainenilor? Dar de ce să luptăm contra ucrainenilor, când eu nu vreau să lupt contra nimănui, cu atât mai mult contra ucrainenilor, printre care am atâția prieteni, cu care am făcut atâtea beții soră cu moartea pe plajele de la Marea Neagră. De ce să trag în ei? Comandantul își plimba ochii pe fețele noastre șoricii și eu îi...