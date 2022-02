Olaf Scholz: Germania își va reduce dependența față de gazul Rusiei

17:00

O manifestație de protest față de invazia rusă în Ucraina a avut loc astăzi la Minsk. Belarusul este un aliat al Rusiei, iar protestele din această țară au fost înăbușite violent în ultimii ani. People come out to anti-war marches in #Minsk pic.twitter.com/DiByY2pMZn — NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2022 Oamenii au mers prin centrul orașului, purtând steaguri […] Articolul VIDEO // Protest la Minsk față de invazia rusă în Ucraina apare prima dată în SafeNews.