În stare de stres mîncarea susține creierul

Primarul capitalei ucrainești, Vitali Kliciko, susține că Kievul este înconjurat de forțele militare rusești. El a spus într-un interviu pentru The Associated Press, că localnicii sînt blocați și nu pot fi evacuați, potrivit meduza.io.„Nu putem evacua locuitorii Kievului. Toate ieșirile sînt blocate. Chiar acum sîntem înconjurați”, a spus Kliciko.El a declarat că pînă acum, nouă persoane c