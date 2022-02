ONU: Aproape 400.000 de refugiați în urma conflictului din Ucraina

10:00

Primarul Ion Ceban anunță că municipiul Chișinăul a făcut planul în caz că mai multe persoane vor avea nevoie de refugiere în contextul deteriorării grave a situației de securitate din Ucraina. Planul se referă la locuri de cazare, alimentație, acordarea asistenței sociale și medicale, transmite IPN. „Am discutat cu toți... The post Chișinăul a făcut planul în caz că mai multe persoane vor avea nevoie de refugiere, primar appeared first on Portal de știri.