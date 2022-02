Peste 70 de mii de cetățeni ucraineni au venit în R. Moldova de la începutul războiului

10:00

Consilierul ministrului afacerilor interne din Ucraina, Anton Gerașenko a anunțat despre persoane decedate în diferite orașe din țară.În Podolsk ( regiunea Odesa) în rezultatul bombardamentului unității militare au decedat 6 oameni, încă 7 au fost rănite, 19 au dispărut fără veste.În Mariupol ( Regiunea Donețk) în rezultatul tirurilor cu rachete a decedat o persoană, două ...The post MAI din Ucraina anunță despre 10 morți în urma atacurilor rusești first appeared on Radio Orhei.