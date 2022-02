Exportul de porumb și derivatele acestuia, interzis de la 1 martie

17:20

Proteste de amploare la Moscova și Sankt Petersburg față de agresiunea Rusiei în Ucraina; Mai multe persoane reținute /VIDEO Mii de persoane s-au strâns astăzi la Moscova și Sankt Petersburg, în cadrul unor manifestații anti-război, la trei zile de la începerea agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. Violent clashes with the police in #Russia! pic.twitter.com/REYwUuLr3T — NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2022 Proteste anti-război au izbucnit până acum în fiecare dintre cele patru zile de război, în...