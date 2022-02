Ion Ceban îi îndeamnă pe toți să vină la Centrul Moldexpo după produsele necesare pentru refugiați

16:30

Prim-ministra Natalia Gavrilița a anunțat vineri, 25 februarie, că Guvernul a prelungit contractul actual cu furnizorul de energie electrică pentru încă un an. Prin urmare, condițiile financiare vor rămâne aceleași. „În contextul Stării de urgență, am decis suspendarea procedurilor de licitație de achiziție a energiei electrice și prelungirea contractului existent cu furnizorul de energie electrică […] Articolul Guvernul a prelungit cu un an contractul de furnizare a energiei electrice cu Centrala de la Cuciurgan apare prima dată în DemocracyMD.