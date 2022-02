Situația la zi (27.

10:13

ANUNȚ: Dragi cetățeni, vrem să vă asigurăm că toți cetățenii ucraineni care se află la punctele de trecere vamale cu Ucraina au parte de toată grija din partea angajaților de la vămi și poliția de frontieră. Pentru persoanele care stau la punctele de trecere a frontierei au fost oferite plapume și au fost instalate corturi încălzite unde pot aștepta controlul vamal. Dorim să vă asigurăm că instituțiile statului au capacitatea de gestionare a fluxurilor de persoane care intră din Ucraina, au suficiente rezerve de provizii și pachete cu obiecte de primă necesitate. Vă reamintim să vă informați doar din sursele oficiale despre situația la vamă. Eforturilor autorităților s-au alăturat și un grup de voluntari care colectează informații despre necesitățile persoanelor refugiate pe pagina https://www.facebook.com/moldova4peace ️Informații precum că sunt mame și copii care îngheață nu corespund adevărului: familiile cu copii trec controlul la vamă în regim prioritar. ️La ora actuală nu este nevoie de plapume și produse de prim ajutor.