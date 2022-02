Presa rusă: Lucașenco recunoaște că Ucraina a fost atacată de pe teritoriul Belarusului

10:30

Cadrele didactice și de conducere din instituțiile de învățământ general vor primi compensații majorate, începând cu anul 2022. Guvernul a aprobat astăzi creșterea cuantumului compensației de la 2000 lei la 4000 lei pentru un an de studii. Compensațiile pentru personalul didactic sunt prevăzute pentru procurarea de suporturi didactice (dicționare, crestomații, reviste de specialitate, auxiliare didactice,