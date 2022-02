Vladimir Gumanița: Vom semăna 75% din suprafața de floarea-soarelui cu hibrizii Syngenta. Sumiko și Subaro sunt preferații

17:00

În Republica Moldova, situația privind prețurile este una dramatică. În ultima perioadă, acestea au atins cel mai ridicat nivel din ultimii 20 de ani. Prețurile vor continua să crească cel puțin încă jumătate de an. Banca Națională a Moldovei (BNM), instituția care are menirea de a combate creșterea prețurilor, în luptă contra inflației, are câteva […]