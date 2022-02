Tragedie la Palanca: O persoană a murit după ce a suferit un stop cardiac

07:50

Un jurnalist ucrainean ar fi fost ucis de soldaţii ruşi în regiunea Herson Un jurnalist ucrainean a fost ucis de soldaţii ruşi în regiunea Herson, în această noapte, a anunţat procurorul general al Ucrainei, citat de presa ucraineană. Potrivit procurorului general Irina Venediktova, jurnalistul Dilerbek Shakirov, de la săptămânalul Around You, a fost împuşcat mortal de soldaţii ruşi în zona Herson din Ucraina. In Kherson Oblast, the Russian occupation forces shot dead civilian journalist Dilerbe...