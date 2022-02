Polonia va pune la dispoziție un tren pentru transportul răniților din Ucraina

08:30

Trupele Federației Ruse au atacat Ucraina. Surse ucrainene informează, cu referință la rețelele sociale, despre numeroase explozii produse în cursul dimineţii în mai multe oraşe. Este vorba de oraşele Harkiv, Mariupol, Odesa, Kiev şi Mikolaiv. Cu referință la poliția de frontieră a statului vecin se afirmă că lansatoare de rachete...