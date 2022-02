BILANȚ: 5 copii au murit, iar alți 33 au fost răniți de la începutul războiului în Ucraina

11:00

Premierul britanic Boris Johnson a făcut un apel la încheierea războiului în Ucraina. El într-un discurs postat pe Twitter, el s-a adresat atât în ucraineană, cât și în rusă. To the people of Ukraine: Slava Ukraini. To the people of Russia: I do not believe this war is in your name. This crisis, this tragedy, […]