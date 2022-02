Franţa a confiscat o navă rusească încărcată cu maşini

11:30

Ucraina a cerut Turciei să închidă strâmtorile Bosfor și Dardanele pentru navele ruse și vrea sancțiuni împotriva Moscovei, a declarat joi ambasadorul ucrainean la Ankara, Vasil Bodnar, după ce Rusia a lansat un atac aerian și terestru asupra țării vecine, relatează Reuters, citat de AGERPRES. Turcia, țară membră a NATO care are graniță maritimă în [...]