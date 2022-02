LIVE TEXT (VIDEO // FOTO) // Ucraina în a 3 zi de război. Doi diversioniști, reținuți la Odesa. Unul avea pașaport al R.Moldova

21:40

Jucătorul rus de tenis Andrei Rublev a scris „No War Please” (fără război, vă rog) pe o cameră TV, după ce câștigat semifinala turneului de la Dubai. Rublev, clasat pe locul al șaptelea, l-a învins pe polonezul Hubert Hurkacz cu 3-6, 7-5, 7-6 (5), înainte de a scrie mesajul pe cameră, un obicei al turneelor de tenis, relatează ABC, preluat de Digi24. "No War Please "️ • Russian tennis player Andrey Rublev writes "No war please" on the camera following his advancement to the final in Dubai. #Ukr...