Ar mai putea cineva să-l oprească acum pe Vladimir Putin?

05:00

Posibilă începere a asaltului: Explozii și focuri de armă la Kiev; Un pod, aruncat în aer; Oamenii s-au refugiat în metrou Martorii raportează explozii puternice în vestul și sudul Kievului, sâmbătă dimineața devreme. Cerul, încă întunecat, s-a luminat după o serie de explozii. Au fost văzute și auzite explozii în câteva părți ale capitalei ucrainene. Acestea au fost filmate de localnici. Extremely hard combat near the Kyiv Zoo now pic.twitter.com/8OTokRe1zu — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko)...