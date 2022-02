Angelina Jolie, pe Instagram, despre cum sunt primiți mii de ucraineni în Republica Moldova

23:00

Grupul de hackeri Anonymous, care a declarat război regimului lui Putin, anunță că a spart baza de date a Ministerului rus al Apărării. „Grupul Anonymous a spart baza de date a site-ului web al Ministerului rus al Apărării”, anunță grupul Anonymous. JUST IN: Hacktivist group #Anonymous has successfully breached and leaked the database of the...