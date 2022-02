Echipa PRO TV se afla acum in Ucraina, in cele mai fierbiti regiuni. Reporterul PRO TV, Alexandru Vasilos, se este in apropierea orasului Herson, unde se aud bombardamente, insa drumul spre localitate este blocat - VIDEO

