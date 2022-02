Rusia avertizează că vor fi consecinţe „militare și politice grave” dacă NATO acceptă Suedia și Finlanda

15:20

Suntem alături de poporul ucrainean care se află pe teritoriul Moldovei. În contextul în care nu există factori obiectivi, care să reflecte situația cursului hrivnei ucrainești, am revizuit schimbul valutar, reieșind din grija față de oameni și l-am stabilit la valoarea de: vânzare - 0,29 MDL, cumpărare - 0,39 MDL. În plus, în această dimineață am redus și marja pentru cursurile de schimb valutar în lei, dolari și euro.