CEC a suspendat accesul public asupra unor resurse informaționale în legătură cu pericolul la adresa securității naționale

Tancurile rusești care se îndreaptă spre Kiev poartă steagul URSS cu secera și ciocanul Un tanc ar armatei ruse care se îndrepta spre Kiev a fost filmat purtând steagul URSS. Tancul model T-72B3 avea un camuflaj și marcajul „Z”, precum și un steag roșu al URSS în timp ce mergea pe șosea de-a lungul râului Nipru. Tancul trece pe lângă alte vehicule militare cu marcajul „Z” însemnat pe acestea. A T-72B3 tank with a roof screen, a "Z" marker, and a Soviet flag driving along the Dnieper.https://t.co...