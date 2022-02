VIDEO// Momentele dramatice de pe străzile Kievului: Militari ruși uciși de forțele de apărare ucrainene

Noi imagini au apărut pe rețelele de socializare cu momentele dramatice de vineri dimineață de pe străzile Kievului. Forțele rusești au fost angajate în lupte și neutralizate în momentul când au intrat în oraș, în timp ce un blindat rusesc trece peste o mașină civilă în trafic. Ukrainian soldiers ambush and take out Russian soldiers […]

