Ne solidarizăm și ajutăm!!

16:20

Sofia Jirau a scris istorie. Ea este primul model în echipa Victoria’s Secret cu sindrom Down, după ce s-a alăturat altor 18 femei în lansarea noii campanii a brandului. Modelul portorican în vârstă de 24 de ani a prezentat colecția de lenjerie intima, Love Cloud. ”Într-o zi am visat asta, am muncit pentru asta și azi e un vis devenit realitate. În sfârșit pot să-ți spun marele meu secret... Sunt primul model al Victoria's Secret cu sindrom Down!” a scris Sofia pe rețelele de socializare. Modelu...