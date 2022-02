Președintele Zelenski face apel către Formatul Bucureşti 9 pentru a impune sancțiuni și presiune asupra Rusiei

20:40

Autoritățile din Bălți sunt gata să adăpostească refugiații din Ucraina. Anunțul a fost făcut de primarul Nicolai Grigorișin, după o ședință care a avut loc în prima jumătate a zilei. Municipiul are deja pregăite 80 de locuri de trai în incinta Hotelului Bălți. ,,Noi am convocat o ședință urgentă. Am discutat cu Directorul Hotelului ,,Bălți” […]