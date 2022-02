VIDEO | În caz de război, unele buncăre din Bălți ne pot proteja chiar și de arme nucleare

12:00

Preşedintele american Joe Biden a discutat prin telefon cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, promiţându-i sprijinul Statelor Unite în faţa atacului Rusiei, scrie hotnews.ro „Preşedintele Zelenski m-a contactat şi tocmai am terminat de vorbit„, a declarat Joe Biden. President Zelenskyy reached out to me tonight and we just finished speaking. I condemned this unprovoked and unjustified […]