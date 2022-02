Ce se intampla in cazul in care Transnistria se implica in razboiul din Ucraina. Ion Sturza: „Ei au aproximativ 8000 de militari bine instruiti”

Ce se intampla in cazul in care Transnistria se implica in razboiul din Ucraina. Ion Sturza: „Ei au aproximativ 8000 de militari bine instruiti”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md