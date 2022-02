Ce este uleiul squalane și ce beneficii are pentru ten și păr

09:40

Chișinăul are pregătit un plan de acțiuni ce urmează a fi întreprinse pentru ca in caz de necesitate sa primească refugiați din tara vecină. Anunțul a fost făcut de primarul general, Ion Ceban, intr-o postare pe rețelele de socializare. „Chișinăul a făcut planul în caz că mai multe persoane vor avea nevoie de refugiere. Am […]