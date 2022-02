Rusia a atacat Ucraina

08:10

Cariera mea a fost dedicată pasiunilor politice, radicalismului, idealurilor utopice și consecințelor lor catastrofice în cadrul unor teribile experimente de inginerie socială ale secolului XX. De-a lungul anilor, am încercat să schițez și explic ceea ce Hannah Arendt numea „furtunile ideologice” ale unui secol neîntrecut în violență, hybris, cruzime și sacrificii umane. Am început să meditez asupra acestor chestiuni încă de pe vremea adolescenței trăite într-o Românie comunistă, atunci când am...