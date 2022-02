VIDEO | Un jurnalist TV a devenit viral pe internet după ce a transmis în 6 limbi conflictul dintre Rusia-Ucraina

07:10

Un urs uriaș, care cântărește 227 de kilograme, este căutat de poliția din California, după ce a terorizat și a furat din casele oamenilor dintr-un cartier din Lake Tahoe, scrie BBC. A 500-pound bear startled a family who was enjoying their hot tub in South Lake Tahoe, Calif. The bear nicknamed “Hank the Tank” is suspected […]