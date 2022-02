Compensaţiile anuale pentru cadrele didactice din R. Moldova au fost dublate

13:30

Mai toţi comentatorii încearcă să înţeleagă ceeste în mintea lui Putin. Toate calculele arată că Rusia are extrem de mult depierdut şi mai nimic de câştigat, prin invazia Ucrainei. Dar calculele luiPutin arată la fel? Teama cea mare este că Putin nu mai are mintea întreagă. Cala mai toţi dictatorii, puterea absolută le ia minţile. Exemple sunt multe:Hitler, Stalin, Hussein, Gaddafi, Kim Jong-un, Pol Pot etc.