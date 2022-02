(doc) În Moldova și Ucraina va fi construit un pod rutier transfrontalier peste râul Nistru, în zona Cosăuți–Yampil

14:15

Pe data de 24 februarie 2022, începând cu ora 10.00, va fi organizată Conferința de închidere a proiectului transfrontalier Intelligent Valorisation of Agro-Food Industrial Wastes, EMS ENI Code 2SOFT/1.2/83, în cadrul programului Cross Border Cooperation Romania – Republic of Moldova 2014-2020. Conferința de închidere este organizată de către Universitatea Tehnică a Moldovei în parteneriat cu Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad", Iași, România.