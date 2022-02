Zelenski decide dacă Ucraina va rupe relațiile diplomatice cu Rusia

10:20

„În Republica Moldova situația privind prețurile este una dramatică. În ultima perioadă, acestea au atins cel mai ridicat nivel din ultimii 20 de ani”. Despre aceasta a declarat Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” în cadrul emisiunii unei emisiuni. Ioniță susține că prețurile vor continua să crească cel puțin încă jumătate de an. „Banca Națională a Moldovei (BNM), instituția care are menirea de a combate creșterea prețurilor, în luptă contra inflației, are câteva instrumente: rata de bază a creditelor și cursul valutar. Instrumentele BNM sunt limitate, deoarece efectele pe care le produc sunt destul de mici”, menționează expertul.