Expert: Se pare că PAS este victima propriului său succes

09:10

TRIBUNA continuă proiectul în care vă prezentăm evenimentele politice ce au avut loc exact acum un an. De data aceasta vă propunem să vă amintiţi ce s-a întâmplat pe 21 februarie 2021. Noua președintă a LTD Liga Tinerelor Democrate (LTD) – organizația tinerelor din Partidul Democrat din Moldova, și-a schimbat conducerea. Președintă a fost aleasă […]