Își salvează averea? Violeta Ivanov, plasată în arest la domiciliu, surprinsă la Oficiul Cadastru de la Ciocana

Deputații PAS au înregistrat un proiect de lege privind modificarea Codului Contravențional, care presupune înăsprirea și dezvoltarea cadrului normativ de sancționare contravențională pentru infracțiunile legale de construcțiile ilegale și cele adresate împotriva monumentelor istorice și de for public. 20.000 de lei amendă și până la 1 an interdicție de a ocupa o funcție public, acesta este riscul funcționarilor publici care vor emite autorizații ilegale de construcție