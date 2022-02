Patru foști deputați, bănuiți de coruperea altor colegi din Parlamentul R. Moldova

14:20

Republica Moldova va transmite în spaţiu propriul nano-satelit. Cel mai probabil, acesta va fi lansat pe orbită în luna mai. Nano-satelitul a fost dezvoltat de profesorii şi studenţii Universităţii Tehnice. Nanosatelitul care a fost denumit TUMnanoSAT a fost elaborat în cadrul Centrului Naţional de Tehnologii Spaţiale al Universităţii Tehnice. Are forma unui cub cu latura de 10 centimetri, cântăreşte aproximativ un kilogram, dar în spatele lui stă o muncă laborioasă de ani de zile a profesorilor şi tinerilor cercetători din cadrul Centrului. „Rolul meu a fost de coordonare tehnică. Coordonare tehnică cu agenţia spaţială japoneză, coordonarea cu nosa şi cu NASA, noi am avut rewieuri şi de la NASA”, a declarat Valentin Ilco, membru al Centrului Naţional de Tehnologii Spaţiale al UTM, pentru TVR Moldova. Până a se ajunge la versiunea finală au fost create mai multe prototipuri. Unele componente ale nanosatelitului au fost făcute în cadrul universităţii, altele au fost cumpărate. „Chiar dacă am cumpărat modulele respective, ele au fost calculate, configurate la noi şi produse la cerinţele noastre. Nu pur şi simplu ne am dus la piaţă am luat un modul, altul, le-am asamblat şi am făcut satelitul. E un proces foarte complicat”, a subliniat coordonatorul proiectului, Nicolae Secrieru. Satelitul a fost dezvoltat în conformitate cu standardul internaţional CubeSat şi are misiuni educaţionale şi de cercetare. Testările au fost făcute în cadrul Institutului de Ştiinţe Spaţiale din România. După încercări şi testări îndelungate, va fi transportat către Agenţia Spaţială Naţională a Japoniei, iar ulterior va fi dus în Statele Unite ale Americii pentru a fi lansat în spaţiu de către nava cosmică a companiei SpaceX. Nava va trece chiar timp de 5-6 minute deasupra Republicii Moldova şi va colecta mai multe date. Lansarea în spaţiu a unui satelit presupune cheltuieli substanţiale, pe care Universitatea nu şi le-ar fi permis. Aşa că în 2019, echipa Universităţii Tehnice a depus dosarul în cadrul unui program de finanţare de către Japonia, care s-a angajat să acopere cheltuielile de lansare a satelitului în spaţiu. Articolul Republica Moldova, pregătiri pentru o misiune spațială apare prima dată în InfoPrut.