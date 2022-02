Primăria este în lucrări de amenajare a aleii școlarilor în partea de sus a bd. Mircea cel Bătrân

11:20

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat ieri Grupul de lucru pentru pregătirea Programului Național de Împădurire, în frunte cu responsabilii de la Ministerul Mediului. Șefa statului a cerut mai multe detalii despre procesul de elaborare a Programului, echipa ministerului reconfirmând angajamentul de a lansa Programul până la sfârșitul acestui an. Maia Sandu a reamintit [...] The post Grupul de lucru pentru pregătirea Programului Național de Împădurire s-a întrunit la Președinție appeared first on politics.md.