LIVE // Vlad Bilețchi a pichetat Președinția: Maia Sandu, demite-l pe Dorin Recean

Mai mult de jumătate din cetățeni afirmă că viața lor a devenit mai grea, comparativ cu acum un an. Datele se conțin în Barometrul socio-politic, februarie 2022, realizat de IMAS la comanda Public Media. Fiind întrebați, cum este viața lor comparativ cu acum un an, 55% din respondenți au declarat că mult mai prost sau [...]