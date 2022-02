Real Madrid l-a avertizat pe Kylian Mbappe că ar putea renunța la transferul său! Condiția impusă atacantului

10:20

Câteva mii de doze de Sputnik V ar urma să ajungă la Chișinău; Ceban: „Este o donație din Sankt Petersburg” Câteva mii de doze de Sputnik V ar urma să ajungă la Chișinău. Despre asta a anunțat Ion Ceban în cadrul operative a serviciilor municipale. „Vin cu o noutate bună pentru o parte din populație care a așteptat vaccinul Sputnik V. În urma vizitei pe care am efectuat-o la Sankt Petersburg, am avut înțelegerea cu domnul Guvernator și am convenit că administrația orașului va dona municipiului C...