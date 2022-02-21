КЭБ_Итоги. Мир сошел с ума? Разговор с психиатром

14:30

Молдова использует в отношении Приднестровья «тактику мелких ударов». Об этом глава нашего МИДа Виталий Игнатьев сказал на встрече с Томасом Майер-Хартингом. Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ посетил Тирасполь. Об этом - сюжет Первого Приднестровского....