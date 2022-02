Sectorul pomicol caută alternative. A început promovarea metodelor biologice de protecție

14:40

O căpșună uriașă crescută în Israel a stabilit un nou record mondial Guiness, a anunțat organizația într-un comunicat lansat marți, citat de Times of Israel. Fructul a fost descoperit pe plantația „Strawberries in the Field” din comunitatea agricolă Kadima-Zoran (centrul Israelului), administrată de familia Ariel. Căpșuna care a intrat în Cartea Recordurilor are o […] Articolul O familie de agricultori a doborât recordul pentru cea mai mare căpșună din lume apare prima dată în AgroTV.