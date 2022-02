MAEIE recomandă cetățenilor moldoveni să se abțină de la călătoriile neesențiale în Ucraina

14:00

Muzica nu are genuri, nu are limite, ea este liberă și oferă libertate – asta e ceea ce o face unică. Nu inteligența o creează, ci sufletul. Nu urechile o ascultă, ci inima. Și dacă la prima vedere am crede că muzica cultă nu mai este ascultată, cântată de tânăra generație, atunci ne înșelăm. Cel puțin corul Ars Nova din cadrul Colegiului de Muzică și Pedagogie din orașul Bălți, care este alcătuit din 52 de tineri pasionați de muzică corală, ne arată că acest gen de muzică este îndrăgit și practicat de tinerii noștri. Articolul (video, foto) „Ne place să oferim zâmbete și bucurie în sufletele oamenilor.” Cunoaște corul de tineret Ars Nova din orașul Bălți apare prima dată în #diez.