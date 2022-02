Furtuna Eunice a omorât 13 oameni; În Marea Britanie vântul a suflat cu 200 km pe oră, în Germania a fost cod violet

21:00

VIDEO // Jurnaliști sub tiruri de artilerie, în estul Ucrainei Mai mulți jurnaliști internaționali, veniți în regiunile separatiste din estul Ucrainei pentru a relata situația de acolo, au ajuns sub tiruri de artilerie, în după-amiaza zilei de sâmbătă, în regiunea Novoluganskoe, la nord de orașul Horlivka, controlat de rebeli, relatează The Guardian. Jurnaliștii au reușit să se refugieze într-un subsol și nu au fost raportate persoane rănite sau decedate. Jurnaliștii fuseseră escortați de conduc...